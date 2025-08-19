Билеты на матч Азербайджан - Украина поступили в продажу

Билеты на матч Азербайджан - Украина, который состоится в рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу, поступили в продажу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, продажа будет осуществляться на сайте iticket.az.

Цены на билеты: 5, 7, 10, 20, 30 и 200 манатов в зависимости от категории.

Болельщики также могут приобрести билеты в кассах.

Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится девятого сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игра начнется в 20:00.