В Баку съедутся известные кинематографисты

С 6 по 12 октября при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджанской Республики в рамках "Бакинской творческой недели 2025" пройдет международный кинофестиваль Baku Cinema Breeze.

Как сообщили Day.Az в министерстве, фестиваль, организованный совместно с Организацией исламского сотрудничества (ОИС), объединит кинопроизводителей, продюсеров и кинолюбителей из различных стран мира.

Мероприятие примет около 3000 местных и иностранных гостей, создав широкую платформу для творческого диалога, обсуждения возможностей совместного производства и сотрудничества в киноиндустрии. Фестиваль откроет новые возможности для сотрудничества в сфере культуры.

Главная цель фестиваля - способствовать превращению Азербайджана в важный центр культурного обмена и международного сотрудничества в области кино в регионе.

В рамках Baku Cinema Breeze пройдут Кинорынок восточных стран, II Фестиваль анимации тюркского мира "АТА", Дни кино исламских стран и панельные дискуссии CinemaTalks.

Предстоящий осенью этот фестиваль станет одним из важных событий в культурной жизни нашей страны, а также праздником кино, за которым с интересом будут наблюдать все любители искусства.