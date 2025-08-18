Президент Узбекистана высоко отметил вклад Президента Ильхама Алиева по укреплению связей Южного Кавказа и Центральной Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко отметил вклад Президента Ильхама Алиева по укреплению связей Южного Кавказа и Центральной Азии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обращении главы государства к участникам встречи высокого уровня "Узбекистан, Азербайджан и Европа - сотрудничество ради общего развития".

"Мы высоко ценим готовность Президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов и его усилия по укреплению взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии", - сказал он.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев вновь поздравил народ Азербайджана с недавним подписанием в Вашингтоне при посредничестве США трехсторонней Совместной декларации с Арменией.