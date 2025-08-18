Президент Ильхам Алиев: В настоящее время имеются широкие возможности для развития азербайджано-израильского сотрудничества

В настоящее время имеются широкие возможности для развития азербайджано-израильского сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Азербайджане Ронена Крауса.

Отметив, что связи между нашими странами в различных сферах с каждым годом расширяются, глава государства высказал удовлетворение уровнем сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что дружественные отношения в будущем еще больше углубятся по многим направлениям.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что израильские компании, как всегда, и впредь будут активно работать в нашей стране.