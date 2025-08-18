https://news.day.az/society/1774766.html Арестованы иностранцы, снявшие неэтичные видео на Аллее шехидов Следственный орган рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения в отношении трех иностранцев, задержанных полицией за совершение неэтичных действий на Аллее шехидов, снятие видео и и распространение его в социальных сетях. Как сообщает Day.Az, ходатайство было рассмотрено в Сабаильском районном суде.
Арестованы иностранцы, снявшие неэтичные видео на Аллее шехидов
Следственный орган рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения в отношении трех иностранцев, задержанных полицией за совершение неэтичных действий на Аллее шехидов, снятие видео и и распространение его в социальных сетях.
Как сообщает Day.Az, ходатайство было рассмотрено в Сабаильском районном суде.
Согласно принятому решению, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.
