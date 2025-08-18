Арестованы иностранцы, снявшие неэтичные видео на Аллее шехидов

Следственный орган рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения в отношении трех иностранцев, задержанных полицией за совершение неэтичных действий на Аллее шехидов, снятие видео и и распространение его в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az, ходатайство было рассмотрено в Сабаильском районном суде.

Согласно принятому решению, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.