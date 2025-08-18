Армения и Азербайджан решили вопрос территориальной целостности

Армения и Азербайджан признали нерушимость границ и территориальную целостность друг друга еще на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в своем обращении к народу.

"Это означает, что стороны исходят из того, что территория Республики Армения и территория Республики Азербайджан юридически идентичны территориям бывших союзных республик Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Эта реальность должна получить решение в процессе демаркации границ", - сказал Пашинян.

"11 августа был опубликован предварительный текст соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Республикой Армения и Республикой Азербайджан. И целый ряд многолетних конспирологических теорий рухнул, как карточный домик, после этой публикации. Наши граждане с удовлетворением восприняли факт соглашения", - добавил он.