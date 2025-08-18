Новое транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном стоит на повестке дня.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу.

Он отметил, что особое внимание было уделено обеспечению беспрепятственного транспортного сообщения между Азербайджанской Республикой и Нахчываном, проходящего по территории Армении.

"Это означает новые перспективы для Армении, а также международно признанные коммуникационные гарантии и сотрудничество", - отметил он.

Н.Пашинян подчеркнул, что Республика Армения готова работать во имя мира и процветания в рамках совместной с США и согласованными третьими сторонами международной транспортной программы.