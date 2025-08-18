https://news.day.az/world/1774745.html

Взрыв завода в России: найдены тела еще двух жертв - ВИДЕО

Спасатели достали еще 2 тела из-под завалов завода "Эластик" в Рязанской области. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Количество погибших в результате взрыва увеличилось до 23 человек. Представляем вашему вниманию данное видео: