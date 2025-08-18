Взрыв завода в России: найдены тела еще двух жертв

Спасатели достали еще 2 тела из-под завалов завода "Эластик" в Рязанской области. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Количество погибших в результате взрыва увеличилось до 23 человек.

