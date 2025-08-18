Президент Франции Эммануэль Макрон запугивает население войной и утрирует риск ее наступления ради достижения собственных целей. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Макрон утрирует войну и страх: он опасен. Макрон хочет войны ради личной повестки", - написал Филиппо.

Политик обратил внимание на то, что Макрон по итогам видеоконсультаций лидеров стран, входящих в так называемую "коалицию желающих", заявил, что "те, кто думает, что можно жить свободно, словно войны нет" ... "подготавливают завтрашнее поражение".

По мнению Филиппо, лидеры стран "коалиции желающих", в том числе Макрон, хотят войны для того, чтобы преобразовать Евросоюз в единое государство и наделить его "европейской армией".