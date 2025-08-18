Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Израиля в Азербайджане

18 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Азербайджане Ронена Крауса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется