Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Израиля в Азербайджане - ФОТО
18 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Азербайджане Ронена Крауса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
