Сколько мин обнаружили в Карабахе за неделю?

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных с 11 по 17 августа организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ANAMA, в результате операций по разминированию от мин и других взрывоопасных остатков войны очищено 1 362,7 гектара земель.

Отмечается, что в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе Агентством Азербайджанской Республики по разминированию, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском районах, Ханкенди, Шушинском, Ходжавендском, Лачинском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, в том числе на территории освобожденных от оккупации сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района были обнаружены 30 противотанковых, 153 противопехотных мин и 673 неразорвавшихся боеприпасов.