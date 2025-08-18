Обнародована сумма расходов на образование в Азербайджане за прошлый год

В государственном бюджете Азербайджана по сектору "Образование" для реализации 102 мероприятий в рамках 10 программ 26 исполнительными организациями было запланировано 4,5 миллиарда манатов. Это на 420,4 миллиона манатов, или на 10,2 процента, больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Однако на основании заявок исполнительных организаций было выделено 4,4 миллиарда манатов, что на 160,2 миллиона манатов (3,5 процента) меньше прогнозируемого показателя.

Согласно информации, на основании данных, представленных исполнительными организациями, из выделенных средств было использовано 4,4 миллиарда манатов.

В то же время 0,4 процента прогнозируемых средств (или 18,1 миллиона манатов) были предусмотрены как нераспределённые (блокированные) средства по сектору, из которых было использовано 5,9 миллиона манатов.

91,8 процента средств по сектору пришлось на мероприятия, реализуемые министерством науки и образования Азербайджанской Республики.