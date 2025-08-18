Назначен новый военный прокурор города Гянджа.

Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По представлению военного прокурора Азербайджанской Республики Бахруза Ахмедова полковник юстиции Велиев Эмин Сафтар оглу получил назначение на должность военного прокурора Гянджи.

Отметим, что с приходом нового руководства в Военной прокуратуре Республики проводятся комплексные и интенсивные реформы, включая кадровые изменения, в рамках которых на высокие должности назначаются лица с необходимым уровнем теоретических знаний, профессиональной подготовки и личных качеств.