Азербайджанские боксеры будут готовиться к чемпионату мира в Гори

Мужская сборная Азербайджана по боксу продолжит подготовку к чемпионату мира в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня наша команда отправится в город Гори на заключительный этап тренировочного сбора.

Главный тренер Равшан Ходжаев, тренеры Нариман Абдуллаев и Этибар Абдуллаев включили в состав Субхана Мамедова (50 кг), Ниджата Гусейнова (55 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Заура Гахраманова (65 кг), Сархана Алиева (70 кг), Саиджамшида Джафарова (75 кг), Мурада Аллахвердиева (80 кг), Сурата Гараева (85 кг), Альфонсо Домингеса (90 кг) и Магомеда Абдуллаева (+90 кг).

В Гори наша команда сосредоточится в основном на технико-тактической подготовке.

Сборы завершатся 29 августа.

Отметим, что чемпионат мира пройдет в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября.