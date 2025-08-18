Google оштрафован на 30 миллионов евро

Компания Google согласилась выплатить штраф в размере 30 миллионов евро за подписание незаконных сделок с двумя крупнейшими австралийскими операторами связи - Telstra и Optus.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters, они предустанавливали на свои смартфоны только поисковую систему Google, запрещая устанавливать другие. Взамен операторы получали долю от рекламных доходов IT-гиганта, передает Day.Az.

Однако в Австралии подобная практика прямо запрещена законами: в заявлении австралийской Комиссии по конкуренции и защите прав потребителей подчеркивается, что "ограничение конкуренции обычно ведет к ограничению выбора для потребителей, завышенным ценам и ухудшению обслуживания".

Google был вынужден согласиться с этими доводами и согласился уплатить штраф. Также корпорация подписала обязательство убрать некоторые ограничения на предустановку поисковых систем из своих контрактов с производителями телефонов Android и операторами связи.

Telstra, Optus и их более мелкий конкурент TPG еще в прошлом году взяли на себя судебное обязательство не продлевать и не заключать вновь подобные сделки с Google.