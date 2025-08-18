Выяснилось, как iPhone 17 Pro Max будет выглядеть изнутри

В интернете появились предполагаемые изображения внутреннего устройства iPhone 17 Pro Max, которые дают возможность заглянуть внутрь гаджета до его официального анонса, запланированного Apple на следующий месяц. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фотографии были опубликованы на этой неделе инсайдером под ником yeux1122 в блоге на корейской платформе Naver. Этот аккаунт известен сбором слухов и утечек о продукции Apple, поэтому, вероятно, он не является первоисточником изображений, и их подлинность остается под вопросом.

На снимках видно, что iPhone 17 Pro Max, предположительно, получит аккумулятор с металлическим покрытием, как уже сообщалось ранее. Устройство будет оснащаться двумя типами аккумуляторов: L-образным для моделей с физическим слотом для SIM-карты и более прямоугольным для моделей без него, таких как те, что поступят в США.

Металлическое покрытие аккумулятора поможет эффективнее отводить тепло. Apple уже применяет подобное решение в iPhone 16 Pro, тогда как в стандартных моделях iPhone 16, iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro Max используются аккумуляторы с черной фольгой.

В iPhone 16 и iPhone 16 Plus применяется клей, который можно "разжижить" с помощью низковольтного тока. По данным другого инсайдера, известного как Majin Bu, аккумуляторы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max также будут съемными с использованием аналогичного метода.

Кроме того, изображения демонстрируют значительно увеличенный блок камеры iPhone 17 Pro Max по сравнению с предыдущими моделями, что также соответствует ранее появившимся слухам. На снимках видны расположение системы MagSafe и порта зарядки.

В целом, новые изображения не раскрывают ничего сверх уже известных слухов, но подтверждают существующие ожидания.