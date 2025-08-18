Китайский блогер показал мини-метро для кошки, в котором может ездить даже человек

Владельцы домашних животных часто создают удивительные вещи для своих питомцев, но один китайский YouTube-блогер превзошел все ожидания, построив полнофункциональную миниатюрную систему метро для своей кошки. На необычную работу ютубера обратила внимание редакция издания Notebookcheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Китайский блогер Син (Xing) рассказал, что на реализацию амбициозного проекта у него ушло четыре месяца. Идея возникла по многочисленным просьбам подписчиков, вдохновленных его предыдущим творением - домиком для кошки, созданным два года назад.

Син признался, что столкнулся с двумя основными техническими трудностями: синхронизацией дверей поезда и платформы, а также созданием работающего миниатюрного эскалатора. Однако, начав работу, он сумел преодолеть эти препятствия. Конечный результат поражает своей реалистичностью: система метро выглядит как настоящая, дополненная даже приветственным сообщением для прибывающих пассажиров. Более того, поезд оказался настолько просторным и мощным, что в нем поместился даже сам Син. Правда, ему для поездки пришлось расположиться в вагоне лежа.

Новая линия метро - лишь часть масштабного "кошачьего дома", который блогер постоянно дорабатывает и расширяет, добавляя новые миниатюрные удобства. Ранее Син уже создавал для своих питомцев множество уникальных объектов, включая мини-копию Cybertruck, спа-салон, квадроцикл Cyberquad, супермаркет, гараж и даже собственный театр. Кроме того, в рамках одного из своих проектов он построил 100 утепленных приютов для бездомных кошек в своем районе всего за 48 часов.