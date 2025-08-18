Опубликован список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского

Телеканал Sky News опубликовал перечень обсуждаемых европейских городов для потенциальной трехсторонней встречи президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговоров по урегулированию конфликта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации говорится, что власти США попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече, которая может пройти на текущей неделе.

"Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе", - говорится в сообщении.

По информации канала, во время видеоконференции "коалиции желающих" премьер Италии Джорджа Мелони предложила для переговоров площадку в Риме, а президент Франции Эммануэль Макрон - Женеву. В публикации говорится, что лидеры США и Украины отдают предпочтение Ватикану.

При этом МИД Италии и Швейцарии требуют провести встречу в своих странах. Помимо этого, представители Евросоюза рассматривают другие варианты, в том числе Будапешт и Хельсинки.