Глава МИД Украины о российском ударе по нефтебазе SOCAR

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал удары российских дронов по нефтебазе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Одессе.

"Этой ночью россияне нанесли удар по нефтяным терминалам SOCAR в Одесской области. Это уже второй удар России по азербайджанской государственной компании за последние недели.

Москва делает это намеренно, действуя против интересов Азербайджана.

Это еще раз демонстрирует важность нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также необходимость надлежащего дипломатического и правового реагирования на подобные нападения", - написал глава ведомства на своей странице в соцсети X.

Отметим, что в ночь на 18 августа 2025 года нефтебаза SOCAR в Одесской области подверглась массированному удару российских беспилотников типа "Шахед".

Как стало известно Trend, атака привела к серии прямых попаданий и возникновению пожара. Повреждены резервуары, здание насосной станции, операторские и технические помещения, а также ограждение базы. Общий объем хранилищ нефтебазы превышает 16 тысяч кубометров. В настоящее время проводится экспертиза для установления размера ущерба, а также срочные восстановительные работы.

Это уже вторая масштабная атака на объект. Ранее, 8 августа, по этой же нефтебазе было запущено около десяти беспилотников, что вызвало частичные разрушения. По факту инцидентов возбуждено уголовное дело.