Часть крупного проспекта в Баку перекроют на 10 дней

С сегодняшнего дня в Баку на 10 дней полностью ограничат движение транспорта на одном из участков проспекта Гейдара Алиева.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог, с 22:00 18 августа движение закроется на участке Багировского путепровода (в направлении от центра города к улице Алияра Алиева). Ограничение связано с ремонтными работами, которые проводит ЗАО "Азербайджанские железные дороги".