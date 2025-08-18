https://news.day.az/society/1774762.html Часть крупного проспекта в Баку перекроют на 10 дней С сегодняшнего дня в Баку на 10 дней полностью ограничат движение транспорта на одном из участков проспекта Гейдара Алиева. Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог, с 22:00 18 августа движение закроется на участке Багировского путепровода (в направлении от центра города к улице Алияра Алиева).
