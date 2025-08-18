Когда бывший игрок киевского "Динамо" присоединится к азербайджанской команде?

Бывший защитник "Араз-Нахчывана" Мохаммед Кадири начнет новый сезон в составе "Мингячевира", представляющего Первую лигу Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Fanat.Az, ганский игрок пока не прибыл в Азербайджан.

Хотя клуб согласовал условия с африканским игроком, приезд Кадири задерживается из-за проблем с документами. Ожидается, что он прибудет в нашу страну в ближайшие 10-15 дней и присоединится к "Мингячевиру".

Кадири начал свою карьеру на родине в клубе "Ашанти Голд". Его европейская карьера весьма насыщенна. Мохаммед, который также может играть на позиции опорного полузащитника, в разное время выступал за "Араз-Нахчыван", "Аустрию" (Вена, Австрия), "Арсенал" (Тула, Россия), "Динамо" (Киев, Украина), "Черноморец" (Украина) и "Гонвед" (Венгрия). 29-летний футболист в последнее время играл за "Мохаммедан" в Индии.