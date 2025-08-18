https://news.day.az/society/1774759.html

Объявлены результаты приема в резидентуру

Государственный экзаменационный центр объявил результаты приема в резидентуру на 2025/2026 учебный год. Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ. Поступившие в резидентуру должны пройти регистрацию на portal.edu.az в период с 21 по 28 августа (до 18:00). Дополнительная информация будет размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения.