Из-за лесных пожаров в Испании закрыт паломнический маршрут

В понедельник бушующие лесные пожары в Испании охватили южные склоны горного хребта Пикос-де-Эуропа, и власти закрыли часть популярного паломнического маршрута Камино де Сантьяго.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, около 20 лесных пожаров, вызванных аномальной 16-дневной жарой, за последнюю неделю уничтожили более 115 тыс. гектаров в регионах Галисия и Кастилия и Леон.

"Такого пожара мы не видели уже 20 лет", - заявила министр обороны Маргарита Роблес радиостанции Cadena SER, пишет агентство Reuters. "Пожары имеют особые характеристики, обусловленные изменением климата и этой сильной аномальной жарой".

По ее словам, густой дым затрудняет работу водовозных вертолетов и самолетов.

Испанская армия направила 1900 военнослужащих для помощи пожарным.

В этом районе перекрыто движение автомобильных дорог и железнодорожное сообщение, а также пешеходный маршрут "Камино де Сантьяго" - древний паломнический путь, по которому летом проходят тысячи людей.

Он соединяет Францию и город Сантьяго-де-Компостела на западной оконечности Испании, где, как считается, захоронены останки апостола Иакова. Власти региона Кастилия и Леон закрыли тропу между городами Асторга и Понферрада, расположенными примерно в 50 км друг от друга, и призвали туристов "не подвергать свою жизнь опасности".

В результате аварии грузовика на лесной тропе недалеко от деревни Эспиносо-де-Комплудо погиб пожарный. На данный момент погибло четверо пожарных.

По данным МВД, с июня были арестованы 27 человек, а 92 находятся под следствием по подозрению в поджоге.

Южная Европа переживает один из самых сильных сезонов лесных пожаров за последние два десятилетия, при этом Испания входит в число наиболее пострадавших стран.

По данным Института защиты лесов Португалии (ICNF), с начала года в стране лесные пожары уничтожили 155 тыс. гектаров земли, что в три раза превышает средний показатель за период с 2006 по 2024 год. Примерно половина этой площади выгорела за последние три дня.

По словам Маргариты Роблес, ситуация вряд ли улучшится, пока жара, достигшая отметки 45 градусов по Цельсию, не начнет ослабевать в понедельник вечером или во вторник.

На большей части территории Испании действуют предупреждения о лесных пожарах.