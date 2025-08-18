Бывший футболист "Ромы" и "Болоньи" может перейти в азербайджанскую команду

Бывший футболист "Ромы" Деян Болдор может перейти в азербайджанскую команду.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sportal.az, румынский защитник включен в трансферный список "Сумгайыта".

Команда продолжает переговоры с центральным защитником. Болдор, выступающий за венгерский клуб "Дьер", имеет контракт до 30 июня 2026 года.

Однако переход 30-летнего футболиста в "Сумгайыт" - вопрос времени.

Бывший игрок молодежной сборной Румынии U-21 за свою карьеру выступал за "Рому", "Пескару", "Болонью", "Верону", "Монреаль Импакт", "Партизани", "Фоджу", "Арджеш Питешти".