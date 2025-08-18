Иран заявил о поддержке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Иран всегда выражал поддержку утверждению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.
По его словам, совместное заявление между Азербайджаном и Арменией является решением властей двух стран и имеет важное значение для установления мира. Это соглашение создаст условия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.
Комментируя визит президента Ирана в Армению, Бегаи отметил, что это отдельный вопрос, не связанный с азербайджано-армянским соглашением. По его словам, визит был запланирован заранее и направлен на укрепление сотрудничества с соседними странами. Сегодня президент Ирана посетит Армению, после чего отправится в Беларусь.
"Создание транзитного маршрута в южной части Армении между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой имеет особое значение. Иран, поддерживая разблокирование коммуникационных путей в регионе, отмечает важность их реализации при сохранении признанных международных границ, уважении территориальной целостности стран и недопущении геополитических изменений в регионе",- добавил он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре