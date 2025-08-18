https://news.day.az/sport/1774713.html "Туран-Товуз" подписал футболиста "Вальядолида" "Туран-Товуз" объявил об очередном трансфере. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал контракт с Энрике Силвой. Левый защитник, последней командой которого был "Вальядолид" в испанской Ла Лиге, подписал двухлетний контракт.
"Туран-Товуз" подписал футболиста "Вальядолида"
"Туран-Товуз" объявил об очередном трансфере.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал контракт с Энрике Силвой.
Левый защитник, последней командой которого был "Вальядолид" в испанской Ла Лиге, подписал двухлетний контракт. Бразилец, сыгравший 185 матчей за "Васко да Гама",воспитанником которого является, на протяжении трех сезонов выступал за французский клуб Лиги 1 "Лион".
31-летний игрок, полное имя которого Энрике Силва Милагрес, также выступал за молодежную сборную Бразилии до 20 лет.
