"Туран-Товуз" подписал футболиста "Вальядолида"

"Туран-Товуз" объявил об очередном трансфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал контракт с Энрике Силвой.

Левый защитник, последней командой которого был "Вальядолид" в испанской Ла Лиге, подписал двухлетний контракт. Бразилец, сыгравший 185 матчей за "Васко да Гама",воспитанником которого является, на протяжении трех сезонов выступал за французский клуб Лиги 1 "Лион".

31-летний игрок, полное имя которого Энрике Силва Милагрес, также выступал за молодежную сборную Бразилии до 20 лет.