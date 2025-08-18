https://news.day.az/world/1774747.html В российском регионе вводят ограничения на трудовую деятельность азербайджанцев С 1 сентября 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе российские власти вводят новые ограничения против граждан Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Как передает Day.Az со ссылкой на "Ямал 1", мигрантам из этих стран запретят работать в торговле и заниматься ремонтом транспорта.
В российском регионе вводят ограничения на трудовую деятельность азербайджанцев
С 1 сентября 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе российские власти вводят новые ограничения против граждан Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Ямал 1", мигрантам из этих стран запретят работать в торговле и заниматься ремонтом транспорта. Ограничения распространяются на тех, кто трудится в России официально - по патентам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре