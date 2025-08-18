В российском регионе вводят ограничения на трудовую деятельность азербайджанцев

С 1 сентября 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе российские власти вводят новые ограничения против граждан Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ямал 1", мигрантам из этих стран запретят работать в торговле и заниматься ремонтом транспорта. Ограничения распространяются на тех, кто трудится в России официально - по патентам.