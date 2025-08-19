Азербайджан участвует в IV Международном молодежном фестивале в Алматы

В Алматы состоялась церемония открытия IV Международного молодежного фестиваля Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК, впервые южной столице Казахстана присвоен переходящий статус "Молодежная столица тюркского мира 2025 года", передает Day.Az.

На церемонии открытия представители города Лянкяран торжественно передали молодежи Алматы символический ключ, продолжив тем самым эстафету братства, доверия и новых возможностей.

Делегаты из стран-членов Организации тюркских государств, включая Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан, поделятся опытом реализации проектов в сфере молодежной политики, предпринимательства, гражданской активности и развития социальных инициатив.