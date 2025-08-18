Россия уже воюет против Азербайджана, а Европа трусливо помалкивает

Автор: Акпер Гасанов

Внимание всего мира приковано к Вашингтону, где проходит встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Володимиром Зеленским. В ней принимают участие и лидеры ряда европейских государств - канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Киир Стармер, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сразу обратим внимание на то, что никогда, за десятилетия оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении, не было столь мощной и откровенной поддержки Азербайджана со стороны этого круга государств. Напротив, отдельные игроки, такие как Франция, системно и открыто поддерживали Ереван, фактически потворствуя продолжению оккупации.

Именно поэтому историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной Войне в 2020 году, как и блестяще проведенная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе нашей страны в 2023 году, в результате чего имело место полное восстановление территориальной целостности нашей страны, обретают ещё большую ценность и вес на международной арене.

Однако поразительно другое: сегодня, когда Россия наносит прямые удары по объектам азербайджанской государственной компании SOCAR в Украине, Европа предпочитает хранить молчание. Не было ни одной жесткой и конкретной реакции, несмотря на то, что в Брюсселе и иных европейских столицах неустанно говорят о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности ЕС.

Напомню, что 17 августа российские войска нанесли серию ударов дронами-камикадзе "Шахед" по Одессе, в результате которых серьезно пострадала нефтебаза SOCAR. Под ударом оказались все 17 резервуаров, насосная станция, операторские и технические помещения, а общий объем уничтоженного хранилища превысил 16 тысяч кубометров. И это был уже не первый удар по объектам SOCAR в Украине.

В ночь с 7 на 8 августа российские беспилотники атаковали нефтебазу компании и дизельный трубопровод, тогда четверо сотрудников получили ранения. Ранее Москва била и по газораспределительной станции у Орловки - ключевому звену Трансбалканского газового маршрута, по которому Азербайджан с 28 июня начал поставки газа в Украину.

Совершенно очевидно, что это - прямая атака на Азербайджан, на его стратегические интересы и на политику энергетической независимости от Москвы. Более того, кремлевские пропагандисты заранее анонсировали эти удары, а потом и радостно комментировали их. Это значит, что приказ о совершении этих действий исходил непосредственно от высшего руководства России.

В Баку понимают, что Россия готова задействовать военную силу, чтобы использовать все возможные методы давления на нашу страну. В том числе и нанося удары по энергетическим объектам , принадлежащим Азербайджану, но находящимся в Украине. В эти условиях обнуляются любые перспективы налаживания в обозримой перспективе отношений между Азербайджаном и Россией. Там решили повысить градус конфронтации и провокаций прибегая к открытому террору.

Мы уже стали свидетелями прямых атак на объекты SOCAR в Украине, а также публичных угроз российских пропагандистов "бомбить Баку" и "расширить СВО на Азербайджан". По сути, нашей стране не оставляют выбора. И в этой связи хочу напомнить, что отечественные СМИ ранее сообщали, что в случае продолжения агрессии против азербайджанских интересов Баку может рассмотреть возможность снятия эмбарго на поставки вооружений Украине. Теперь, после новых ударов, этот вопрос приобретает особую актуальность.

При этом важно помнить, что Азербайджан и SOCAR оказывали Украине существенную помощь с первых дней российской агрессии. ЕС же, предпочитая делать громкие заявления о значении азербайджанской нефти и газа для своей безопасности, фактически игнорирует удары России по инфраструктуре SOCAR. Это я подчеркиваю потому, что сегодня именно от Европы зависит многое.

Чем быстрее ЕС пересмотрит своё отношение к Азербайджану и признает его ближайшим союзником в борьбе против российских преступлений, тем лучше будет и для Баку, и для Киева, и для самого Европейского союза. Да, азербайджанская политика вступает в новую фазу. Но теперь выбор - не за Баку, а за Брюсселем: останется ли Европа зависимой от прихотей Кремля или укрепит союз с теми, кто реально борется за свободу и независимость? Время покажет.