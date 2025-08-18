США предоставят Украине очень хорошую защиту

В рамках мирного урегулирования конфликта в Украине США предоставят Украине очень хорошую защиту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на встрече с президентом Украины Водимиром Зеленским сказал Президент США Дональд Трамп.

Новость обновляется