США предоставят Украине очень хорошую защиту - Трамп

В рамках мирного урегулирования конфликта в Украине США предоставят Украине очень хорошую защиту. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на встрече с президентом Украины Водимиром Зеленским сказал Президент США Дональд Трамп. Новость обновляется