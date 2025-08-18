https://news.day.az/world/1774791.html США предоставят Украине очень хорошую защиту - Трамп В рамках мирного урегулирования конфликта в Украине США предоставят Украине очень хорошую защиту. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на встрече с президентом Украины Водимиром Зеленским сказал Президент США Дональд Трамп. Новость обновляется
Новость обновляется
