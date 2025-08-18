Аразский и Зангезурский корридоры

Автор: Лейла Таривердиева

В преддверии визита Президента ИРИ Масуда Пезешкиана в Ереван министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем Телеграм-канале прокомментировал ирано-армянские отношения и коснулся заодно также вопроса Зангезурского коридора (TRIPP).

В этой записи иранская сторона, по сути, впервые призналась в том, почему выступала против коммуникаций в Нахчыван через Западней Зангезур.

Напомним, что ранее некоторые официальные лица страны настойчиво подчеркивали наличие некоей угрозы целостности границ стран региона и суверенитету Армении. Даже после заключения договоренностей в Вашингтоне, из Тегерана последовало заявление о том, что вопрос Зангезурского коридора, мол, закрыт.

Эти заявления с самого начала удивляли своей нелогичностью и противоречием позитивным развитиям в двусторонних отношениях Баку и Тегерана. Азербайджан ни словом, ни делом ни разу не дал понять, что претендует на территории прохождения коридора, что собирается лишить Армению ее суверенных прав и отрезать ее от Ирана. Никогда ничего подобного сказано не было. И не то что официальными лицами. В экспертном сообществе не прозвучало ни единого слова, способного вызвать подобные ассоциации.

Учитывая эту нелогичность, у нас давно закралось сомнение насчет истинных мотивов этих протестов иранской стороны. У Ирана не было и не могло быть реальных оснований подозревать Баку в коварных планах против Сюникской области Армении. Но у него были и есть основания забеспокоиться о своих экономических интересах.

Речь об Аразском коридоре - коммуникациях, строящихся из "материкового" Азербайджана в Нахчыван через иранскую территорию. Азербайджан начал строить эту дорогу после того, как стало ясно, что Ереван намерен под давлением внешних интересантов заморозить тему Зангезурского коридора. Дорога Азербайджану была нужна, поэтому он обратился к иранскому маршруту в НАР, которым, кстати, пользовался и прежде. После освобождения оккупированных районов открылись возможности для создания полноценного логистического коридора.

На своей территории Азербайджан сделал все необходимое. Иранская сторона поначалу не очень активно включилась в работу, демонстрируя динамику, схожую с динамикой реализации дороги Решт-Астара (коридор Север-Юг), которая никак не строится много лет. Но в последнее время, наблюдая за улучшением атмосферы между Баку и Ереваном, Иран взялся за дело.

Как написал в Телеграм Аракчи, поясняя мотивы иранской стороны, Зангезурский коридор может причинить Ирану экономические убытки. "С экономической точки зрения это может несколько ослабить транзитный путь, проходящий через Иран, что, однако, зависит от нас, насколько мы сможем повысить привлекательность этого маршрута, чтобы увеличить движение и перевозки по нему".

О каком маршруте идет речь? Однозначно, не о международном транзите через проливы и заливы. Никакой сухопутный коридор не сможет составить конкуренции морским перевозкам с точки зрения объемов. Сухопутных транзитных коридоров через Иран нет. Поэтому, хотя глава МИД ИРИ и не назвал конкретно Аразский коридор, позволим себе предположить, что речь идет именно о нем. Других вариантов просто нет. И если мы говорим об этом проекте, то все встает на свои места.

В принципе, беспокойства иранской стороны понятны. Аразский коридор сделает Иран частью Среднего коридора, и там опасаются, что дорога через Зангезур лишит Иран преференций, на которые она рассчитывает. Но беспокоиться, на самом деле, не стоит. Как говорят логистики, маршрутов много не бывает.

Для Азербайджана, являющегося, можно сказать, оператором обоих проектов, важны оба направления. Иранский маршрут ничуть не менее значим. Во-первых, на Запад у него уже есть отлаженный маршрут через Грузию. Пусть он длиннее в разы, но он уже реально существует, кроме того, он надежен и предсказуем. Для транзита через братскую Грузию Азербайджану не нужны никакие особые гарантии безопасности. Во-вторых, соединение железных дорог с Ираном важно Азербайджану не только для связи с Нахчыванской АР. Через Иран он получает выход на регион Персидского залива, что повышает его роль в качестве транзитного узла региона в разы.

Сегодня вопрос безопасности и предсказуемости в международной логистике приобретает особую значимость, учитывая геополитическую турбулентность. В этой ситуации транзит через Азербайджан посредством маршрутов, созданных им в партнерстве с соседями, всегда будет в приоритете. Иран в любом случае выиграет от запуска Аразского коридора, независимо от того, появится на свет его зангезурский собрат или нет.

Пока мы это писали, Президент Пезешкиан прибыл в Ереван. Перед вылетом он сказал пару слов о Зангезурском коридоре, отметив, что "Восток-Запад, конечно, будет хорошей платформой для расширения торговых путей с Востока на Запад по этому маршруту", а опасения Тегерана связаны лишь с присутствием американских компаний в регионе.

Думается, теперь вопрос Зангезурского коридора иранской стороной действительно закрыт. В хорошем смысле этого слова.