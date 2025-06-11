Иран оставил Армению без будущего

Автор: Лейла Таривердиева

Бравада это не самый лучший способ демонстрации своей силы. Чаще это прикрытие слабостей и попытка играть на опережение в словесных баталиях. Если повезет, оппонент испугается и прикусит язык. Особенно хороша бравада там, где никто не потребует доказательств твоей силы и могущества. Все это касается не только человеческих комплексов, но и держав. Реально сильные страны выказываются так, как высказывается, например, Пекин, всегда старающийся сглаживать острые углы, несмотря на свои возможности. Противоположность ему - наши соседи Россия и Иран, не могут без бравады и Соединенные Штаты.

Кстати, об Иране. Наш южный сосед всегда хотел, чтобы все вокруг думали, будто бы геополитику Южного Кавказа определяет именно он. Он решает, что и как тут должно происходить, и имеет право кому-то что-то запретить или позволить. Сегодня бравурные заявления из Тегерана связаны в основном с темой Зангезурского коридора.

"Иран сорвал попытку создания Зангезурского коридора. Когда некоторые страны пытались под предлогом создания Зангезурского коридора соединить Нахчыван с Азербайджаном через территорию Армении - проект, который, по сути, означал бы раздробление и блокирование иранского коридора в Европу, - Исламская Республика Иран решительно выступила против этого плана и сорвала его реализацию". Об этом гордо заявил советник Верховного лидера ИPИ по международным делам Али Акбар Велаяти.

Как, сообщает Tasnim, по его словам, "Иран никогда не был столь могущественным, независимым и влиятельным, как сегодня. Одним из ярких признаков этого могущества стала быстрая и решительная реакция Ирана на кризис в регионе Южного Кавказа". Более того, Вилаяти поведал, что Байден был готов к запуску коридора, но не справился с Ираном. А это, как считает советник Хаменеи, показывает, что Иран и без помощи России сумел не допустить проникновения в регион НАТО. Более того, Иран, оказывается, "спас" не только Южный Кавказ, но и Россию, которую хотели окружить...

Если не вспомнить о недавнем успешном и эффективном визите в Азербайджан президента ИРИ Масуда Пезешкиана, можно было бы подумать, что в отношениях двух наших стран остаются те же проблемы, что привели к кризису пару лет назад. Но мы об этом визите помним, поэтому не будет сомневаться в искренности иранского лидера и его честных намерениях по отношению к Азербайджану и азербайджанскому народу.

Сказать, что заявления Вилаяти обрадовали армянскую сторону, ничего не сказать. В его словах наши соседи увидели обещание будущей поддержки во всех делах. То, что Иран лишил Армению единственного шанса стать кому-то нужной, встречено с фейерверками и плясками. Чему радуются, наши соседи и сами вряд ли понимают. Наверное, тому, что под боком обнаружился сильный заступник, способный помешать реализации планов Азербайджана, на что сама Армения никогда не была бы способна. Только подумайте, сама Америка лоббировала дорогу через Зангезур, а Тегеран наложил свое вето - и дороги нет.

Только все это ерунда. И бравурные заявления, и сказки о влиянии на дела Южного Кавказа, и предотвращение присутствия НАТО. Вилаяти накануне переговоров с Вашингтоном хочется представить Иран сильной стороной хотя бы так. Это можно понять, однако на исход переговоров с США эти заявления никак не повлияют, но могут создать неприятный фон в отношениях с Баку. Советник Хаменеи не должен забывать о недавней истории, когда отношения двух стран серьезно осложнились. Да, он заявлял в тот период, что Иран, мол, никогда не нападет на Азербайджан. Однако неразумные угрозы в адрес Азербайджана, провокации, в том числе военные, беспрецедентная атака на посольство АР в Тегеране и затягивание вопроса наказания виновного - все это подточило отношения. Мы уже не говорим о десятилетиях откровенного сотрудничества ИРИ с армянскими оккупантами.

Господин Вилаяти в прежние годы не раз откровенно пытался указывать Баку, что и как делать. Как-то, критикуя борьбу властей Азербайджана с радикализмом, он обвинил официальный Баку в "антиисламском поведении" и указал, что это "противоречит мнению большинства мусульманского населения этой республики, и такое поведение навязывается азербайджанцам". В ответ на это откровенное вмешательство во внутренние дела суверенной страны и попытки менторства, МИД Азербайджана отметил, что никто не давал Вилаяти права говорить от имени мусульман Азербайджана.

Пользуясь армянской оккупацией, мировой поддержкой Армении и на тот момент еще не сильными позициями Баку на международной арене, тогдашнее руководство ИРИ рассчитывало усилить влияние посредством религиозного фактора и взять на себя роль адвоката мусульман Азербайджана. Эти подходы дали о себе знать и в период последнего обострения между двумя странами. Так, в одной из своих статей советник верховного лидера Ирана выступил с неоднозначным заявлением: "Сегодня следует громко заявить, что каждый азери - это иранец, и наоборот, даже если они имеют различные паспорта... Это так, даже если этого не хотят противники дорогих нашему сердцу Ирана и Азербайджана".

Кстати, Вилаяти далеко не всегда считал Иран таким уж могущественным. В СМИ можно наткнуться на интересный факт: в 1995 году, будучи главой МИД, на проходившем в Тебризе заседании Кабинета министров он заявил: "Почему мы должны инвестировать в Азербайджан (Южный Азербайджан)? Азербайджан рано или поздно выйдет из состава Ирана, поэтому я не считаю целесообразным инвестировать в эти области".

Интересно, вспоминает ли об этом советник Хаменеи сегодня? Во всяком случае, журналисты этого не забыли.

Что же касается Зангезурского коридора, то мотивы и интересы иранской стороны в этом вопросе совершенно прозрачны. И они никак не связаны с "окружением России", "проникновением НАТО" и прочими аргументами. Иран не заинтересован в Зангезурском коридоре только по одной причине - он не хочет делиться транзитом с Арменией. Он сам хочет стать частью Среднего коридора, и сделать это можно только перетащив на себя транзитное "одеяло", предложенное Азербайджаном армянской стороне. И, надо признать, ему это удалось. В настоящее время в Иране активно и ускоренно достраивают Аразский коридор. Торопятся, опасаясь, что Армения может одуматься. Зангезурский коридор на 20 километров короче Аразского, к тому же рельеф в Зангезуре благоприятнее. А по большому счету, Баку главное это иметь связь с Нахчываном, а через Иран или Армению не суть важно. Поэтому нашим армянским соседям не стоит торжествовать победу, слушая заявления Али Акбара Вилаяти. Они не выиграли, а проиграли, оставшись без международного транзита, который мог дать им только Азербайджан.

С самого начала никто не говорил об отчуждении суверенных территорий Армении, отрезании Ирану путей на Запад и прочей чепухе, озвученной советником верховного лидера ИРИ. Ирану было нужно, чтобы коридор пошел по его территории. И это естественно, потому что любое нормальное, думающее о будущем государство схватилось бы за такую идею. А Армения позволила вырвать из рук такой выгодный проект, который мог бы коренным образом изменить лицо этой страны. Очень небольшое количество людей в Армении это понимают. Большинство сегодня бурно благодарит Тегеран за лишение армян последних возможностей.

И, конечно же, нужно огорчить господина Вилаяти насчет присутствия НАТО в регионе. Зангезурский коридор как раз мог предотвратить это пришествие, так как отстранил бы влияние западных союзников Армении. Здесь возросло бы влияние Китая, а не США, и, при всем уважением, бывший глава МИД Ирана явно фантазирует, приписывая бывшей администрации Белого дома кровную заинтересованность в этом проекте. А если говорить о присутствии НАТО, то, помешав построить дорогу через Зангезур, Иран как раз помог западным союзникам усилить свое присутствие в Армении. Очень странно, что господин Вилаяти делится фантазиями и в упор не видит присутствия на территории Армении миссии стран-членов НАТО, военных представителей блока, проводимых в этой стране армяно-американских учений и тренингов северо-атлантического блока.

Это и есть реалии нашего региона, на которые господин Вилаяти никак не может повлиять.