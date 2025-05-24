Армяне, оставьте в покое посла Ирана

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Наши соседи, похоже, испытывают какое-то особое удовлетворение, регулярно выдергивая из посла Ирана в Армении протесты против Зангезурского коридора.

Напомним, что в ходе недавнего визита в Азербайджан президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что "Иран и Азербайджан могут стать перекрестком, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. У нас такое географическое положение, что мы можем создать эту коммуникацию". Эти слова вызвали большое беспокойство в Армении, где сразу заподозрили в заявлении иранского лидера поддержку Зангезурскому коридору. Наши армянские соседи привыкли, что о перекрестке иранская сторона в последние годы говорила только с Ереваном, и вдруг такое...

Журналисты заспешили к послу ИРИ в Армении Мехди Собхани. У этого дипломата, должно быть, уже выросла мозоль на языке от бесконечных заверений армянам, что Тегеран "не допустит" и "не позволит". Накануне Собхани вновь не обманул армянских ожиданий и заявил, что "мы не против разблокирования, вы знаете нашу позицию. Но любое разблокирование должно быть в рамках суверенитета Республики Армения". Правда, в этот раз иранский дипломат не сказал ничего насчет того, что его страна чего-то "не допустит". Это уже прогресс.

Армения в вопросе Зангезурского коридора выглядит очень смешно. В Ереване явно понимают, что отвертеться не получится, и, не имея сил противостоять Баку в одиночку, ищут союзников на стороне. Западные союзники армянства единогласно против, но они далеко и, как всегда, будут сражаться за армянские интересы только виртуально. В лице Ирана же Ереван надеется найти сторонника, который способен практически помешать Азербайджану осуществить задуманное. В период напряженности между Баку и Тегераном нашим соседям удалось спрятаться под иранской подмышкой и добиваться регулярных протестов против дороги через Зангезур. Но сегодня ситуация иная, и ожидать горячей поддержки от Тегерана армянам не стоит.

Сам по себе факт того, что третья сторона вмешивалась в такие вопросы и еще умудрялась чем-то нам грозить, всегда встречался в Азербайджане с недоумением. По идее, такие вопросы являются прерогативой двух суверенных государств. Зангезурский коридор никак не задевает интересы Ирана, и иранская сторона вообще не должна давать оценки и, тем более, ставить условия. В Ереване же по глупости торжествовали, не понимая своим недалеким умом, что дело не в армянских интересах, а в нежелании Ирана делиться транзитом с Арменией. Ирану нужен Аразский коридор, а Зангезурский станет конкурентом. Это ясно как день, но только не для армянских экспертов, политиков и журналистов, которые продолжают теребить несчастного посла этим вопросом.

Коллеги, оставьте в покое посла. Все равно все будет так, как задумал Баку.