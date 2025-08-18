https://news.day.az/world/1774787.html Трамп встретил Зеленского в Белом доме - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп встретил президента Украины Володимира Зеленского в Белом доме, сообщает пресс-служба Белого дома. Новость обновляется
