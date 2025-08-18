https://news.day.az/world/1774790.html Трамп заявил о прекращении поддержки Украины в случае не достижения сделки Сегодня либо будет достигнуто соглашение, либо нет. Если это не случится, то поддержка Украины прекращается. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на встрече с президентом Украины Володимиром Зеленским сказал президент США Дональд Трамп. Новость обновляется
Трамп заявил о прекращении поддержки Украины в случае не достижения сделки
Сегодня либо будет достигнуто соглашение, либо нет. Если это не случится, то поддержка Украины прекращается.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на встрече с президентом Украины Володимиром Зеленским сказал президент США Дональд Трамп.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре