https://news.day.az/world/1774793.html Зеленский заявил, что согласен на проведение выборов в Украине после прекращения огня Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что открыт для проведения выборов в Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский добавил, что согласен на проведения выборов только после прекращения огня. Новость обновляется
