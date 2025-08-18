Зеленский заявил, что согласен на проведение выборов в Украине после прекращения огня

Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что открыт для проведения выборов в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский добавил, что согласен на проведения выборов только после прекращения огня.

Новость обновляется