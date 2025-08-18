https://news.day.az/world/1774800.html ЕС будет работать над гарантиями безопасности для Украины - Урсула фон дер Ляйен ЕС будет работать над гарантиями безопасности для Украины по аналогии с 5-ой статьей НАТО. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на многосторонней встрече с участием Дональда Трампа, Володимира Зеленского и европейских лидеров сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новость обновляется
Новость обновляется
