ЕС будет работать над гарантиями безопасности для Украины по аналогии с 5-ой статьей НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на многосторонней встрече с участием Дональда Трампа, Володимира Зеленского и европейских лидеров сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

