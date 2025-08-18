https://news.day.az/world/1774801.html Трамп сообщил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским Трехсторонняя встреча с участием президентом России и Украины Владимира Путина и Володимира Зеленского состоится. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на многосторонней встрече с участием Володимира Зеленского и европейских лидеров сказал президент США Дональд Трамп.
Трамп сообщил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Трехсторонняя встреча с участием президентом России и Украины Владимира Путина и Володимира Зеленского состоится.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на многосторонней встрече с участием Володимира Зеленского и европейских лидеров сказал президент США Дональд Трамп.
Он добавил, что вопрос заключается лишь в сроках его проведения.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре