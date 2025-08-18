Европейские лидеры прибывают в Белый дом

В Белый дом уже прибыли генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелоди и украинская делегация.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, а 21:00 по Баку в Белом доме начнется встреча Трампа с Зеленским.

Со стороны США на встрече будут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Украинскую делегацию представляют глава офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Позже к Трампу и Зеленскому присоединятся европейские лидеры и генсек НАТО.