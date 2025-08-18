https://news.day.az/world/1774785.html Европейские лидеры прибывают в Белый дом - ВИДЕО В Белый дом уже прибыли генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелоди и украинская делегация. Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, а 21:00 по Баку в Белом доме начнется встреча Трампа с Зеленским.
Европейские лидеры прибывают в Белый дом - ВИДЕО
В Белый дом уже прибыли генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелоди и украинская делегация.
Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, а 21:00 по Баку в Белом доме начнется встреча Трампа с Зеленским.
Со стороны США на встрече будут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.
Украинскую делегацию представляют глава офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.
Позже к Трампу и Зеленскому присоединятся европейские лидеры и генсек НАТО.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре