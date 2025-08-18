В США люди жалуются на «зомби-белок» в своих садах

Жители США начали сообщать о "зомби-белках", которые появляются в их садах: они выглядят так, будто сошли с экрана фильма ужасов - с опухолями, язвами и клочьями выпавшей шерсти, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты объясняют, что речь идет о заболевании под названием беличий фиброматоз - вирусной инфекции, поражающей в основном серых белок. Болезнь вызывает рост крупных бородавчатых опухолей на коже. Иногда они достигают значительных размеров, сочатся гноем и "серьезно уродуют животное". В большинстве случаев белки выздоравливают, но если вирус поражает внутренние органы, это может привести к самым тяжелым последствиям.

Биологи отмечают, что заболевание чаще всего распространяется в местах массового скопления белок. Одной из главных "точек заражения" могут быть кормушки для птиц в садах: белки, залезая туда за семенами, оставляют слюну, заражая других животных.

"Это похоже на ситуацию с людьми: если кто-то в толпе болен, болезнь распространяется быстрее", - объяснила биолог дикой природы Шевенелл Уэбб.

Женщина добавила, что хотя зрелище может показаться тревожным, людям не стоит пытаться ловить или лечить таких животных: чаще всего организм белки справляется самостоятельно. При этом для человека вирус опасности не представляет, добавила Уэбб.