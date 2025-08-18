Встреча Трампа с Зеленским завершилась

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Володимиром Зеленским завершилась, сообщает Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече также принимали участие вице-президент США Дж. Д. Вэнс, специальный посланник Стив Виткофф и государственный секретарь Марко Рубио.