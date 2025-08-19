https://news.day.az/world/1774803.html Трамп заявил о возможном завершении конфликта России и Украины через одну-две недели Через неделю-две, возможно, мы закончим этот конфликт. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на многосторонней встрече с участием Володимира Зеленского и европейских лидеров сказал президент США Дональд Трамп. Трамп сообщил, что Россия и Украина желают заключить соглашение. Новость обновляется
