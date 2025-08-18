В Азербайджане произошло землетрясение

На территории Тертерского района Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 20:02 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 32 километрах к юго-востоку от станции Барда. Эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км.