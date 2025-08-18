Слова из TikTok добавили в Кембриджский словарь

Слова "скибиди", "традвайф", "делулу" и "бролигархия", которые начали использовать в TikTok, добавили в обновленную версию Кембриджского словаря. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации подчеркнули, что эти неологизмы - не временный тренд, а явление, которое закрепляется в языке. Поэтому старшим поколениям и людям, которые не пользуются TikTok, придется привыкнуть к новым словам.

"Интернет-культура меняет английский язык, и наблюдать за этим эффектом и фиксировать его в словаре очень увлекательно", - сказал руководитель лексической программы Колин Макинтош. Он отметил, что в словарь попадают только те слова, которые сохранят свою актуальность.

Как пишет издание, слово "скибиди", которое используют для усиления высказываний, может означать "круто" или "плохо". Слово появилось после распространения анимационного сериала Skibidi Toilet. "Традвайф" (сокращение от traditional wife - "традиционная жена") - это термин, который появился в 2020 году. Это обозначение используют для консервативных блогеров, контент которых основан на заботе о семье и доме.

Слово "делулу" (сокращение от delusional - "бредовый") начали использовать более десяти назад в качестве оскорбления. В свою очередь, словом "бролигархия" (от bro - "друг" и oligarchy - "олигархия") обозначают группы богатых мужчин, которые связаны с технологическим бизнесом и стремятся к политическому влиянию.