Немецкий специалист в академии ФК "Шамахы"

Известный немецкий специалист Бернд Штанге провел встречу с тренерами из города Агсу, работающими в академии футбольного клуба "Шамахы".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча, состоявшаяся в Центре творчества города Шамахы, началась с выступления Эльчина Усуба, председателя правления футбольного клуба "Шамахы".

Затем Штанге высказал свое мнение о тренерской работе и поделился опытом.

С участниками мероприятия состоялся обмен мнениями и были даны ответы на их вопросы. В заключение было сделано памятное фото.