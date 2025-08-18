https://news.day.az/sport/1774772.html Немецкий специалист в академии ФК "Шамахы" - ФОТО Известный немецкий специалист Бернд Штанге провел встречу с тренерами из города Агсу, работающими в академии футбольного клуба "Шамахы". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча, состоявшаяся в Центре творчества города Шамахы, началась с выступления Эльчина Усуба, председателя правления футбольного клуба "Шамахы".
Немецкий специалист в академии ФК "Шамахы" - ФОТО
Известный немецкий специалист Бернд Штанге провел встречу с тренерами из города Агсу, работающими в академии футбольного клуба "Шамахы".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча, состоявшаяся в Центре творчества города Шамахы, началась с выступления Эльчина Усуба, председателя правления футбольного клуба "Шамахы".
Затем Штанге высказал свое мнение о тренерской работе и поделился опытом.
С участниками мероприятия состоялся обмен мнениями и были даны ответы на их вопросы. В заключение было сделано памятное фото.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре