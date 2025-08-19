https://news.day.az/world/1774804.html

Трамп и Зеленский приняли участие во встрече с европейским лидерами

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Володимир Зеленский принимает участие в многосторонней встрече с европейскими лидерами, сообщает Белый дом, передает передает Day.Az со ссылкой на Trend.