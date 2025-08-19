https://news.day.az/world/1774804.html Трамп и Зеленский приняли участие во встрече с европейским лидерами Президенты США и Украины Дональд Трамп и Володимир Зеленский принимает участие в многосторонней встрече с европейскими лидерами, сообщает Белый дом, передает передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече принимали участие генеральный секретарь НАТО Марка Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
