Гороскоп на 19 августа

Не удивляйтесь, если сегодня вы вдруг почувствуете укол ревности или будут ревновать вас - звезды гороскопа склоняют именно к этому, так что старайтесь не дать этому чувству разрастись. Лучше всего отложить выяснения отношений на потом. Впрочем, в остальном гороскоп на завтрашний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Завтрашний день Овну стоит посвятить текущим делам - это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют Овна внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у него просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий... А вот слишком уж глобальные, ответственные задачи Овну сегодня решать не стоит. В случае же, если он попытается это сделать, есть риск потратить слишком много сил, и потом долго придется восстанавливаться. Так что лучше уж браться за дела поскромнее и понадежнее!

Телец

Сегодня Тельцу будет интересно все вокруг, звезды гороскопа наделяют его активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Тельцу душу, выболтав свои секреты, - настолько благодарным слушателем он будет. Кроме моря искреннего общения, Телец сегодня может посвятить этот день любым своим интересам - от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что ему будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной - разве что он найдет в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.

Близнецы

Сегодня Близнецы способны преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Их ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные завтра, обещают оказаться удачными, планы - жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня решительно начать осуществлять все то, что они задумали. Возможно, для какого-то шага им не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить их жизнь.

Рак

Сегодня гороскоп Рака как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Раку нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, он уже давно хотел запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало - действуйте!

Лев

Сегодня - отличный день, когда все дела будут удаваться Льву легко, без лишнего надрыва. Лев будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром - это даст ему преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что сегодня в жизни у Льва произойдет приятное событие, сюрприз или же он просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Льву сегодня провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды гороскопа дарят ему заряд энергии и творческих сил.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Девы - сегодня она может совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Деве необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант - это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Деве с ее финансовым везением сегодня лучше вообще не заниматься.

Весы

Сегодня звезды гороскопа предвещают Весам подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают их в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Весов или их отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Весы получат лишь то, что сами заслужили. Плоды может принести их работа над проектом, в который они вложили свое время и силы, - возможно, сегодня они получат первую прибыль или же получат подтверждение того, что находятся на правильном пути.

Скорпион

Сегодня Скорпиону стоит весь день держать руку на пульсе событий - не исключено, что ситуация потребует его осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Скорпион рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Скорпиону тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается его дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Скорпиона к малознакомым людям сегодня должен стремиться к нулю.

Стрелец

Сегодня отношения Стрельца с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сам Стрелец будет настроен бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Стрельца, критикуя или сплетничая у него за спиной. Так или иначе, звезды гороскопа сегодня советуют ему подготовиться к острым моментам. Если же Стрелец не хочет провести в выяснениях отношений весь день, ему стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.

Козерог

Сегодня окружающие могут удивиться тому, насколько Козерог мотивирован в любых делах и сферах жизни - от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что его гороскоп сегодня наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы он ни взялся, Козерог будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви - здесь Козерогу тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.

Водолей

Сегодня организованность у Водолея будет на высоте! Он не склонен сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ним не поставлено, Водолей сегодня поставит ее перед собой сам. Звезды гороскопа наделяют его активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу он будет выполнять добросовестно и тщательно. Единственное "но": требовательность Водолея будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует его высоким ожиданиям, Водолей сегодня способен высказать ему это прямо в лицо.

Рыбы

Сегодня день Рыб обещает быть полон общения: Рыбы будут притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы они ни говорили и ни делали, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Рыбам, поддерживая их идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Рыбы рискнут попробовать себя в качестве оратора или выступят инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания - дар убеждения сегодня у них на высоте!