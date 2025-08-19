Азербайджан и Армения стали примером в выступлении Трампа перед европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на встрече с президентом Украины и европейскими лидерами, упомянул Азербайджан и Армению.

Как передает Day.Az, в ответ на реплику канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости прекращения огня со стороны России до предстоящей трехсторонней встречи, Трамп привел пример Южного Кавказа.

"Я остановил шесть войн до этого, перемирия не было. На прошлой неделе две прекрасные страны (Азербайджан и Армения), между ними была война, длившаяся 35 лет, и перемирия не было", - подчеркнул Трамп.