https://news.day.az/world/1774806.html

Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме завершилась

Встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Володимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме завершилась. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины. Сообщается, что стороны продолжили обсуждения в различных форматах.