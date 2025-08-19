https://news.day.az/world/1774806.html Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме завершилась Встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Володимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме завершилась. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины. Сообщается, что стороны продолжили обсуждения в различных форматах.
