Изменено расписание движения поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту

В график движения поездов на Абшеронской кольцевой железной дороге внесены корректировки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", изменения связаны с ремонтными работами на участке Баку - Кешля.
Начиная с 19 августа, пассажирские составы будут курсировать по Абшеронскому кольцевому маршруту по обновленному расписанию - как в рабочие дни, так и в выходные.
