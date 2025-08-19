Изменено расписание движения поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту

В график движения поездов на Абшеронской кольцевой железной дороге внесены корректировки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", изменения связаны с ремонтными работами на участке Баку - Кешля.

Начиная с 19 августа, пассажирские составы будут курсировать по Абшеронскому кольцевому маршруту по обновленному расписанию - как в рабочие дни, так и в выходные.